Arteta s'en prend à Xhaka: "Il a dépassé les limites"

Arsenal s'est à nouveau incliné ce dimanche et un joueur s'est mis en évidence, mais pas de façon positive.

Rien ne va plus pour Arsenal. Dimanche, le club de la capitale londonienne a subi une nouvelle défaite contre Burnley à l'Emirates Stadium (0-1, 12e journée de Premier League).

Battus pour la quatrième fois lors des cinq dernières journées de championnat, les Gunners de Mikel Arteta s'enfoncent dans la crise et n'occupent que la quinzième place du classement. Face aux Clarets, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang n'ont pas été aidés par le comportement de Granit Xhaka, expulsé peu avant l'heure de jeu pour un mauvais geste sur Ashley Westwood. En conférence de presse, le technicien espagnol n'a pas été tendre avec le milieu de terrain suisse.

"Il a clairement fait une erreur qui va nous coûter cher. La façon dont le match se déroulait, la domination que nous avions, nous étions performants, c'est un match que nous devions clairement gagner. Et avec dix joueurs cela rend les choses évidemment beaucoup plus difficiles. Vous donnez une chance à l'adversaire et vous finissez par perdre sur un coup franc. C'est inacceptable de faire ça, dans un moment où notre équipe était impliquée et prête à se battre pour en faire plus dans ce match, à rester en vie dans cette rencontre. Granit a dépassé les limites. Il y a aussi l'action de Mohamed Elneny que je dois revoir. Mais sa faute ressemble à celle de Granit. Nous ne pouvons pas faire de telles erreurs. C'est une mauvaise approche de ce que nous demandons aux joueurs."

Ce mercredi, Arsenal tentera de sortir de sa torpeur lors de la réception de Southampton, pour le compte de la 13e journée.