Edinson Cavani sanctionné outre-Manche

L'attaquant uruguayen de Manchester United a bien été rattrapé par la patrouille.

Edinson Cavani avait publié sur son compte Instagram une story comportant des propos racistes, avant de la supprimer sur les conseils de Manchester United. Les Red Devils ont argué que les propos relayés par El Matador avaient une connotation différente en Amérique du Sud.

Mais la FA avait tout de même décidé d'ouvrir une enquête. Ce jeudi matin, la décision a été rendu par l'instance anglaise. "Edinson Cavani a été accusé de faute pour infraction à la règle E3 de la FA en relation avec une publication sur les réseaux sociaux le jeudi 29 novembre 2020. Il est allégué que, contrairement à la règle E3.1 de la FA, un commentaire publié sur l'Instagram du joueur du Manchester United FC était insultante et / ou abusive et / ou inappropriée et / ou a discrédité le jeu. Il est en outre allégué que le commentaire constitue une "violation aggravée", qui est définie dans la règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et / ou à la race et / ou à l'origine ethnique", est-il écrit sur le communiqué de la Fédération Anglaise de Football.

Cavani a jusqu'au lundi 4 janvier 2021 pour répondre de ses actes.