Une icône d'Arsenal résignée : "Je suis tombé dans l'indifférence"

Quinzième de Premier League après son nul contre Southampton (1-1) mercredi, Arsenal continue de naviguer en eaux troubles.

Arsenal n'a plus gagné en Premier League depuis le 1er novembre et un succès contre Manchester United (1-0). L’ancien milieu des Gunners, Emmanuel Petit (1997-2000), est résigné mais pas totalement étonné.

"C'est un de mes clubs de cœur avec Monaco. Mais ça fait quelques années maintenant où j'ai passé le stade du dépit, je suis tombé dans l'indifférence", a confié le champion du monde 1998 sur le plateau de RMC Sport. "Ce n'est pas grave, c'est simplement le résultat logique de ce qu'il se passe depuis des années, avec une mauvaise gestion du board et des mauvais choix en périodes de transferts. Aujourd'hui, j'essaie au maximum de me détacher pour ne plus me prendre la tête", a conclu l'ancien milieu de terrain.