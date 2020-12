Bundesliga : Wolfsburg et Koen Casteels passent devant Dortmund

Unique buteur de la rencontre face à Stuttgart ce mercredi, Josip Brekalo a offert la victoire à Wolfsburg. Grâce à ces trois points, les Loups grillent la politesse au Borussia Dortmund en haut de tableau...

Le bonheur de certains Diables fait le malheur d'autres. Grâce à la victoire de Wolfsburg face à Stuttgart aujourd'hui, dans le cadre de la treizième journée de Bundesliga, Koen Casteels est quatrième de Bundesliga, devant le Borussia Dortmund d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.

Sur la pelouse, le gardien de but des Diables Rouges a déçu un autre belge, en la personne d'Orel Mangala. Cet après-midi, le milieu de terrain de Stuttgart, titulaire au coup d'envoi, n'a pas pu empêcher son équipe de s'incliner face à celle de l'ancien portier de Genk. Les Loups se sont imposés à domicile sur la plus petite des marges grâce à une seule et unique réalisation, signée Josip Brekalo (49ème). Score final : 1-0.

Au classement, Wolfsburg grimpe à la quatrième place, avec 24 points, juste devant le Borussia Dortmund (22), battu hier soir par l'Union Berlin. Pour sa part, le VfB Stuttgart d'Orel Mangala, promu cette saison, est septième avec 18 unités. Les deux équipes occupent donc des positions assez inattendues pour le moment...