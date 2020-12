🎥 Dortmund et ses Belges défaits, Moukoko devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga

Second test pour Edin Terzic après sa victoire encourageante contre le Werder, l'adversaire était un peu plus costaud.

L'Union Berlin est bien une des surprises de la saison jusqu'à présent. Le modeste club de la capitale fait son chemin discrètement et continue à prendre des points, un an après sa montée historique en Bundesliga.

Pour l'occasion, Terzic alignait Axel Witsel et Thomas Meunier (revenu de blessure) ainsi que la pépite Youssoufa Moukoko.

Après une premièr epériode sans buts, l'ancien Hurlu Taiwo Awoniyi inscrivait un nouveau but (57e), son 4e lors des six dernières rencontres.

Dortmund revenait au score grâce à Moukoko. Le précoce avant-centre plantait son tout premier but en championnat et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga (16 ans et 28 jours).

Finalement, Friedrich (78e) inscrivait le but de la victoire pour Union qui permet au club de la capitale de l'emporter et de grimper à la 5e place.