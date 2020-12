Timo Werner a du mal pour ses débuts en Premier League : "C'est plus dur que je ne le pensais"

Cet été, Chelsea était parvenu à attirer un des attaquants les plus en vues d'Europe. Mais à l'approche de la mi-saison, l'Allemand est encore loin des performances passées.

Le joueur de 24 ans ne semble pas encore avoir trouvé ses marques dans son nouveau championnat, après avoir marqué la Bundesliga et la Ligue des Champions de son talent et claqué de nombreux buts. Arrivé pour près de 50 millions d'euros à Stamford Bridge, Werner affiche un bilan de quatre buts en 13 apparitions en Premier League cette saison.

"Il y a toujours un peu de pression quand on arrive dans un nouveau club. Mais je pense que je peux très bien le gérer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau", confiait l'Allemand à Sky Sports. "La pression est un peu plus forte que les années précédentes, mais je suis de ceux qui pensent qu'un footballeur est meilleur quand il est sous pression."

Werner admet également que la Premier League est bien plus physique que la Bundesliga : "La Premier League est un peu différente de mon ancien championnat. C'est plus dur que je ne le pensais. Le contact ici est bien plus dur qu'en Allemagne, c'est ce à quoi je m'attendais, mais pas à ce niveau."

Il découvre également un rythme de rencontres bien plus élevé que partout ailleurs en Europe : "Le début a été très bon, mais maintenant, après autant de matches, j'ai un peu de mal. c'est dur de jouer tous les trois jours, et le samedi contre des équipes qui se reposent toute la semaine. C'est difficile d'être le meilleur à chaque match, mais la Premier League est très agréable à jouer."