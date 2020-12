PL : Arsenal se reprend et écrase Chelsea

Arsenal recevait Chelsea ce samedi et les Gunners, au pied du mur, ont eu une belle réaction d'orgueil.

Pour ce derby londonien, Arsenal, qui n'avait plus gagné depuis presque deux mois en championnat, devait absolument se reprendre et l'a bien fait face aux Blues de Chelsea : l'équipe de Mikel Arteta a totalement dominé celle de Frank Lampard (3-0), l'emportant pour la première fois depuis le 1er novembre dernier et leur victoire face sur la pelouse de Manchester United (0-1).

Alexandre Lacazette (sur penalty) puis Granit Xhaka, d'une superbe frappe sur coup-franc, ont mis Arsenal sur du velours avant même la pause. En seconde période, Bukayo Saka alourdira le score en faveur des Gunners, avant que Tammy Abraham sauve l'honneur côté Chelsea (3-1). Arsenal est désormais 14e de Premier League, tandis que Chelsea reste calé en 6e position.