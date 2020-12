Premier League : la belle opération d'Everton, Manchester City retrouve le Top 5

Unique buteur de la rencontre face à Sheffield, Gylfi Sigurdsson a permis à son équipe, Everton, de s'emparer de la deuxième place de la Premier League. Au même moment, Manchester City a fait son retour dans le Top 5.

Les Toffees sont de retour ! Après avoir connu une période de turbulences en novembre, Everton a enchaîné sa quatrième victoire consécutive en championnat ce samedi soir dans le cadre de la 15ème journée de Premier League. De son côté, Manchester City a également pris les trois points.

Sheffield United - Everton : et Sigurdsson vient à la rescousse !

Face à la lanterne rouge de Premier League, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas brillé. Longtemps tenu en échec par Sheffield, le club de Liverpool a finalement arraché la victoire à l'extérieur grâce à un seul et unique but inscrit par Gylfi Sigurdsson dans le money-time (80ème). Score final : 0-1.

Both of Everton's last two 1-0 wins in the Premier League have come courtesy of a Gylfi Sigurdsson goal.



The match-winner for the second time this month. pic.twitter.com/uXjUX7Tbj2 — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020

Manchester City - Newcastle United : les Sky Blues se replacent

Grâce à des réalisations de Ikay Gundogan (14ème) et de Ferran Torres (55ème), les Citizens se sont imposés à domicile face à Newcastle. Après avoir connu quelques difficultés en début de saison, les coéquipiers de Kevin De Bruyne n'ont plus perdu depuis 10 matchs toutes compétitions confondues (7 victoires, 3 nuls). À noter que le Diable Rouge était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Score final : 2-0.

Au classement, Everton grimpe à la seconde place du classement et met la pression à son voisin, Liverpool. En effet, même si les Reds comptent un match de moins (14 contre 15), et affrontent West Bromwich Albion demain (coup d'envoi à 17h30), ils n'ont plus que deux points d'avance sur leurs rivaux. Pour sa part, Manchester City s'immisce dans le Top 5, et prend place juste derrière Manchester United, avec seulement une longueur de retard (26 contre 27). En somme, les deux équipes ont bien profité du résultat nul entre les Foxes et les Reds plus tôt dans la journée.