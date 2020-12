🎥 Rashford sur les traces de Ronaldo et Rooney, Tielemans et Castagne résistent à Man U

Pas de vainqueur entre Leicester et Manchester United en ouverture du Boxing Day: avec Youri Tielemans et Timothy Castagne durant l'intégralité de la rencontre, les Foxes ont tenu les Red Devils en respect (2-2).

C'était le choc du Boxing Day, entre le deuxième et le troisième de Premier League, et il a démarré sur les chapeaux de roue. Moins de deux minutes après le coup d'envoi, Marcus Rashford héritait de la première très grosse occasion. Oublié entre le petit rectangle de Kasper Schmeichel et le point de penalty, le jeune attaquant anglais plaçait sa tête. Au-dessus de la cible.

Et de 50 pour Rashford!

Ce n'était pourtant que partie remise pour Marcus Rashford qui, 20 minutes plus tard, profitait d'une nouvelle offrande de Bruno Fernandes pour inscrire le 50e de sa carrière en Premier League. A 23 ans, Il devient le troisième plus jeune joueur de Manchester United à atteindre ce total, derrière Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo... rien que ça.

La réponse de Vardy à Fernandes

Joie de courte durée pourtant pour les Red Devils. D'une frappe puissante, Harvey Barnes égalisait à la demi-heure de jeu. Mais Manchester United a continué à dominer la partie. Et si Kasper Schmeichel sortait le grand jeu pour priver Rashford du doublé, c'est la montée d'Edinson Cavani qui allait permettre à Man U de faire la différence. Trois minutes après son entrée, l'Uruguayen trouvait Bruno Fernandes dans la profondeur et le Portugais ne se faisait pas prier pour ajouter une rose à son compteur.

Mais les Foxes n'avaient pas l'intention de rendre les armes, ni d'abandonner leur deuxième à leurs adversaires du jour. A dix minutes du coup de sifflet final, Jamie Vardy profitait d'un centre d'Ayoze Perez pour égaliser. Un bon point pour les Foxes et leurs Diables Rouges, menés à deux reprises. Statu quo entre Leicester (2e, 28 points) et Manchester United (3e, 27 points), mais Everton (26), Chelsea et Tottenham (25) pourraient en profiter pour grimper au classement.