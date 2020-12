Santos conteste le record de Lionel Messi !

Lionel Messi a battu le record du nombre de buts en pour un seul club que détenait Pelé. Mais Santos ne l'entend pas de cette oreille.

Dimanche dernier, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts en Liga cette saison) s'est emparé du record du nombre de buts marqués avec un seul club (644) devant Pelé (643). Mais l'ancienne équipe du Brésilien, le Santos FC, conteste ce record en évoquant de nombreuses réalisations oubliées pour le Roi.

"Pelé a marqué 1 091 buts pour Santos. Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matchs et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur", peut-on lire dans une lettre de Fernando Ribeiro, membre de l’association des chercheurs et historiens du Santos FC, publiée sur le site officiel du club auriverde.