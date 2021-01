🎥 Premier League: Arsenal régale

Arsenal confirme sa montée en puissance, au terme d'une démonstration xontre West Bromwich Albion (0-4).

Et dire qu'il y a une semaine à peine, on disait Mikel Arteta sur un siège éjectable à Arsenal. Au plus mal, les Gunners, qui restaient sur une série de sept rencontres sans victoire en Premier League, ont pourtant retrouvé leur football au meilleur moment.

Résultat: c'est avec une confiance au beau fixe, engrangée grâce à des succès contre Chelsea et à Brighton, que les Gunners abordaient leur déplacement à West Brom. Et ça s'est ressenti! En moins de 30 minutes, Arsenal avait plié l'affaire. Grâce à un superbe travail individuel de Kieran Tierney, d'abord. Grâce à une superbe action collective, ponctuée par Bukayo Saka ensuite.

Arsenal grimpe, West Brom s'enfonce

Sur du velours, les hommes de Mikel Arteta ne se sont pas arrêtés là et c'est Alexandre Lacazette qui a alourdi la marque, en y allant de son doublé en seconde période.

Troisième victoire consécutive pour Arsenal, qui démarre l'année sur les chapeaux de roue et grimpe à la onzième place, à six points du top 5. Ça se corse en revanche pour WBA, avant-dernier et désormais repoussé à six points du premier non-relégable Brighton & Hove Albion.