Un favori se dégage à la présidence du Barça !

D'ici la fin du mois de janvier, on saura qui deviendra le nouveau président du FC Barcelone. Et un favori semble se dégager...

Le 24 janvier 2021, les supporters du Barça sauront qui deviendra le nouveau président du club catalan après la démission de Josep Bartomeu lors du mois d'octobre. Et selon Mundo Deportivo, un candidat semble se dégager.

Le quotidien espagnol a réalisé un sondage un peu moins d'un mois avant les élections et le grand favori serait Joan Laporta, qui a récolté 52% des voix. L'homme n'est pas un inconnu puisqu'il était déjà à la tête du club entre 2003 et 2010. Laporta a pour idée de relancer la Masia, d'offrir une stabilité économique au club et surtout de garder Lionel Messi qui est annoncé sur le départ.