Buffon mis à l'honneur !

Le gardien de la Juventus, passé par le PSG, a reçu un titre prestigieux de la part de la Gazetta dello Sport.

De par son impressionnante longévité au plus haut niveau, Gianluigi Buffon (42 ans, 4 matchs en Serie A cette saison) a réussi à marquer les époques. Le portier de la Juventus Turin a d’ailleurs reçu un titre d'honneur ce samedi. En effet, l’Italien a été élu meilleur gardien de but de l’Histoire par dix-huit de ses compères réputés comme Dino Zoff ou Manuel Neuer.

Le Bianconero a notamment remporté le scrutin, organisé par le journal italien La Gazzetta dello Sport, en obtenant deux voix de plus (7 contre 5) que la légende russe Lev Yachine, Ballon d’Or en 1963. A noter que certains gardiens cités, comme Peter Schmeichel et Bernard Lama, se sont abstenus, alors que Neuer n'a pas réussi à départager Buffon et Yachine en leur attribuant chacun une voix.