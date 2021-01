Christian Eriksen connait-il déjà sa future destination?

Le Danois n'aura fait qu'un passage éclair à l'Inter.

Indésirable à l'Inter Milan, Christian Eriksen (28 ans) va plier ses bagages cet hiver. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, notamment depuis la nomination de Mauricio Pochettino aux commandes, un nouveau club est entré dans la course.

En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Valence s'est renseigné concernant le milieu de terrain. Ainsi, les Espagnols espèrent le faire venir en prêt, car la situation financière du club est délicate, à cause de la crise économique due à la pandémie de coronavirus. Les Italiens pourraient même payer une partie du salaire du Danois (7M€ net par an) pour aider les Valencians. 17e au classement, le club ché espère se renforcer après le départ de nombreux cadres cet été (Coquelin, Kondogbia, Parejo, Rodrigo) et un début de saison bien en-dessous des attentes.