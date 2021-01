Premières nouvelles rassurantes pour Romelu Lukaku

Le Diable Rouge a dû laisser sa place, mais Antonio Conte n'est pas trop inquiet.

Auteur d'un excellent match, ponctué avec un but et un assist, contre Crotone, Romelu Lukaku a connu une fin de rencontre plus compliquée: touché à la cuisse, il a été contraint de quitter la pelouse à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Rapidement, l'Inter a communiqué, précisant que le Diable Rouge souffrait d'une contracture au quadriceps. Et Antonio Conte se montre rassurant au micro de Sky Sport. "Demain on en saura plus et on saura s'il peut être impliqué contre la Sampdoria (mercredi). Mais je ne pense pas que ça soit trop grave", avance le coach de l'Inter.