Gros coup dur pour Franck Ribéry sorti lors de Lazio-Fiorentina

Des examens complémentaires vont être effectués afin d'évaluer la gravité de la blessure de l'attaquant français.

Franck Ribéry n'aura disputé que 35 petites minutes lors du duel entre la Lazio et la Fiorentina. En effet, l'attaquant français a été sorti après une accélération qui l'a visiblement mis mal en point.

La Fiorentina a rapidement communiqué et parle d'une "entorse légère au genou droit" et donnera plus d'informations après des examens complémentaires.

C'est un gros coup dur pour Ribéry qui n'a toujours pas été décisif cette saison et dont le contrat se termine en juin.