Le grand retour de Zlatan Ibrahimovic

Quelques jours après sa première défaite de la saison, le leader de Serie A récupère son buteur.

Une bonne nouvelle qui tombe à pic pour Stefano Pioli. Zlatan Ibrahomvic est de retour dans la sélection de l'entraîneur de l'AC Milan. Victime d'une blessure musculaire, il n'avait plus joué depuis le 22 novembre et son doublé contre le Napoli.

Preuve de son importance à Milan, le Suédois est, avec dix réalisations (en à peine six matchs de championnat), toujours le meilleur buteur des Rossoneri et il figure encore à la quatrième place du classement des buteurs de Serie A, derrière Crisitano Ronaldo (14), Romelu Lukaku (12) et Ciro Immobile (11).

Alexis Saelemaekers pas encore prêt

Pas encore de bonne nouvelle en revanche pour le Belge de l'effectif milanais. Touché au biceps crural, Alexis Saelemaekers manquera son troisième match consécutif.

Battus pour la première fois en Serie A, mercredi par la Juve, les hommes de Stefano Pioli ont l'occasion de mettre la pression sur l'Inter et d'assurer leur première place en cas de succès contre le Torino samedi soir.