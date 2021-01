Bakayoko sauveur du Napoli, nouvelle défaite pour Parme et Maxime Busi

Le Napoli s'en est sorti de toute justesse sur la pelouse d'Udinese.

Accroché par la Spezia en semaine, le Napoli, toujours privé de Dries Mertens, ne pouvait pas se permettre un nouveau faux-pas en championnat, le couperet est passé tout près pour les Partenopei. Le but d'ouverture de Lorenzo Insigne, sur penalty, au quart d'heure de jeu, aurait pourtant dû libérer les hommes de Gennaro Gattuso.

Mais Udinese a répondu moins de 15 minutes plus tard, grâce à Kevin Lasagna. Accrochés, les Napolitains ont dominé les débats et leur jusqu'au-boutisme a payé. Prêté par Chelsea depuis le 5 octobre, Tiemoué Bakayoko a ouvert son compteur but au bon moment: son coup de tête rageur, dans les arrêts de jeu, offre les trois points au Napoli (1-2).

Le sourire n'est en revanche pas revenu à Parme. Sous les ordres de Roberto D'Aversa, de retour sur le banc parmesan, Maxime Busi, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, et ses équipiers se sont inclinés contre la Lazio (0-2, buts de Luis Alberto et Felipe Caicedo). Enfin, le Hellas Verone a enfoncé un peu plus la lanterne rouge Crotone grâce à Nikola Kalinic et Federico Dimarco (2-1, Junior Messias avait réduit le score pour Crotone).

Au classement, le Napoli revient à hauteur de l'Atalanta et occupe la cinquième place, en attendant le duel entre la Juve et Sassuolo de dimanche soir. La Lazio pointe à la huitième place, juste devant le Hellas Verone.