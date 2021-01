Rivaldo : "Le PSG serait une destination idéale pour Lionel Messi"

En fin de contrat en juin, la Pulga (33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga cette saison) pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Beaucoup d'observateurs et de supporters se posent cette question. Le Paris Saint-Germain est annoncé comme l'une des destinations possibles de l'Argentin. Elle serait même "idéale" selon Rivaldo.

"Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi. D'abord parce que c'est un club très bien structuré et parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème. Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des Champions. Financièrement, peu de clubs peuvent s'offrir Messi et lui donner plus d'argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui", a déclaré le Ballon d'Or 1999 pour Betfair.