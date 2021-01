Arsenal officialise (enfin) le départ de Mesut Özil

C'était déjà un fait acté, mais Mesut Özil n'est désormais officiellement plus un joueur d'Arsenal. Le club a confirmé son départ, et l'Allemand a remercié les Gunners pour son passage.

Alors que Fenerbahçe avait déjà annoncé l'arrivée de Mesut Özil via ses réseaux, il ne manquait que l'officialisation d'Arsenal ; c'est chose faite ce dimanche, le club londonien ayant confirmé le départ du médian allemand pour la Turquie après ses 44 buts et 71 assists en plus de 250 rencontres disputées à Londres.

"Nous remercions Mesut pour son énorme contribution à Arsenal. Il a offert de superbes moments aux supporters et à tous les membres du club depuis son arrivée en 2013", déclare Edu, directeur technique d'Arsenal, via communiqué. "Nous remercions également Mesut pour son professionnalisme lors des récentes négociations de transferts et lui souhaitons le meilleur pour les prochains chapitres de sa carrière".

Özil lui-même a remercié Arsenal : "Je tiens à remercier Arsenal pour cette incroyable expérience depuis sept ans et demi. Le soutien que j'ai ressenti ici de la part du club et des fans a été vraiment incroyable et j'en serai pour toujours reconnaissant".