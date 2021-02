Le directeur sportif de l'Inter veut "rapidement oublier" l'épisode Zlatan-Lukaku

Moins d'une semaine plus tard, Giuseppe Marotta s'est exprimé sur la chaude altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku.

Après le choc entre l'Inter et la Juventus, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, est revenu sur l'incident qui a opposé Zlatan Ibrahimovic à Romelu Lukaku la semaine dernière. "C'est un mauvais épisode à oublier rapidement", insiste-t-il au micro de Sporza.

Pour Giuseppe Marotta ce n'est pas un bon exemple qu'ont montré les deux stars de Serie A la semaine dernière, mais il faut passer à autre chose. "Les joueurs, les dirigeants et les entraineurs ont le devoir de transmettre de bonnes valeurs à nos jeunes. Romelu Lukaku est un bon garçon ce n’est pas dans sa personnalité de s’énerver ou d’agresser les autres. Nous ne voulons pas alimenter les polémiques mais faire en sorte que cet épisode se termine le plus rapidement possible pour mieux penser au futur", conclut-il.

L'Inter devra toutefois attendre que la Fédération Italienne se prononce avant de 'boucler' le dossier puisqu'une enquête a été ouverte et qu'en plus de leur suspension respective, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic pourrait écoper d'une nouvelle sanction.