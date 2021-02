Ligue 1 : Wout Faes, Thomas Foket et Thibault De Smet défaits par le bourreau du PSG

Reims se déplaçait chez Lorient pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Les Merlus, qui luttent contre la relégation, ont pris trois points précieux face au Stade de Reims.

Avec Thomas Foket et Wout Faes au coup d'envoi, ainsi que De Smet qui lui est monté au jeu dans le dernier quart d'heure, Reims et sa colonie de Belges ne sont pas parvenus à remonter le but d'Abergel (53e), qui offre une courte victoire mais surtout les trois points à Lorient.

Le promu sort de la zone rouge après son quatrième match sans défaite. Reims est 12e et cette défaite met fin à un 7 points sur 9.