Une enquête ouverte après le clash entre Antonio Conte et le président de la Juventus

L'entraîneur de l'Inter a envoyé un doigt d'honneur à l'adresse d'Andrea Angelli lors de son départ pour les vestiaires.

La scène a été filmée par plusieurs caméras mardi soir lors du match entre l'Inter et la Juventus. Sur le bord du terrain, Antonio Conte et Andrea Agnelli se sont envoyé des noms d'oiseaux avant que l'entraîneur du club lombard ne lui adresse un doigt d'honneur en se dirigeant vers les vestiaires.

La FIGC a annoncé que le procureur fédéral a "ouvert une enquête relative au comportement des dirigeants et aux membres de la Juventus et de l’Inter pendant et à la fin de la demi-finale retour de Coupe d’Italie", a annoncé la FIGC dans un communiqué.