Un club anglais annonce qu'il ne s'agenouillera plus pour le mouvement Black Lives Matter

Les équipes anglaises ont pris l'habitude de mettre un genou à terre afin de rendre hommage au mouvement Black Lives Matter. Mais le Brentford FC, en Championship, a décidé d'arrêter.

Le Brentford FC a annoncé sa volonté de ne plus mettre le genou à terre avant les rencontres de Championship. Les équipes anglaises font en effet ce geste depuis le mois de juinavant chaque rencontre afin de rendre hommage au mouvement Black Lives Matter, ce qui, selon les joueurs de Brentford, n'a plus beaucoup de sens.

"Nous pensons, comme beaucoup, que ça n'a plus le même impact et qu'il existe d'autres moyens de montrer notre soutien et promouvoir l'égalité raciale", affirment les joueurs via un communiqué.