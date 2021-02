🎥 Le sourire qui en dit long de Kevin De Bruyne

Moins d'un mois après sa sortie sur blessure, c'était à Aston Villa, Kevin De Bruyne a retrouvé les joies de la pelouse, mercredi soir, à Everton. Il a joué dix minutes contre les Toffees et il avait, évidemment, le sourire en montant au jeu. "Mon visage dit tout. Heureux d'être de retour pour aider l'équipe", se réjouit le Diable Rouge sur Twitter.

Une équipe qui s'en sort plutôt bien en ce moment. Mercredi soir, les Sky Blues ont validé leur 17e victoire consécutive. Avec désormais 10 points d'avance sur Leicester et United, 12 sur Chelsea et 16(!) sur Liverpool, Kevin De Bruyne et ses équipiers sont bien partis pour offrir à Manchester City le septième sacre de son histoire...

My face says it all. Happy to be back helping my team ūüėĀ pic.twitter.com/wm4TNdsHkG