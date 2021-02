Un ancien jeune du RSCA passé par Genk et le Lierse rejoint Thomas Vermaelen au Japon

Ayub Masika (28 ans) évoluait depuis 2017 au Beijing Renhe FC en Chine, qu'il avait rejoint depuis le Lierse après plusieurs saisons passée en Pro League. Formé au RSCA et à Genk, l'attaquant est un international kenyan confirmé et dispose également de la nationalité belge. Il portera les couleurs du Vissel Kobe, au Japon, pour la saison à venir.

Harambee Stars winger Ayub Timbe Masika is set to join Vissel Kobe FC in Japan.



The Japanese top flight club is home to former Barcelona duo Thomas Vermaelen and Andres Iniesta. pic.twitter.com/SF7nMzTY9M