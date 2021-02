Rodri explique le déclic à Manchester City

Depuis quelques semaines, Manchester City est imbattable et cela est passé par une prise de conscience collective.

Irrésistible, Manchester City reste sur 17 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une série exceptionnelle pour les Citizens, qui ont eu un déclic après une discussion franche entre les joueurs selon le milieu Rodri (24 ans, 23 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

"Au début de la saison, nous ne jouions pas bien individuellement et collectivement, mais cela a changé une fois que nous nous sommes réunis et avons parlé davantage de la façon dont nous pourrions travailler ensemble. Nous avons eu une réunion et nous avons parlé entre nous. Nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe devait se comporter. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous en sortons si bien en ce moment car il y a beaucoup de joueurs qui jouent actuellement à un niveau incroyable", a indiqué l'Espagnol pour Sky Sports.