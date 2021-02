Sergio Aguero attend son tour sur le banc

L'attaquant de Manchester City avance dans la bonne direction, même si Pep Guardiola ne veut pas précipiter les choses.

Kevin De Bruyne a retrouvé sa place dans le onze de base de Manchester City, pas encore Sergio Aguero qui a assisté à l'intégralité du match de City à Arsenal depuis le banc des remplaçants. C'est la troisième rencontre consécutive que l'Argentin passe sur le banc sans jouer.

Parce que Pep Guardiola veut attendre le bon moment. "Il a été longtemps sur la touche et la meilleure manière de revenir pour lui est de jouer. Dès que ce sera possible, je le laisserai jouer, il le mérite. Je veux lui dire qu'il doit continuer à travailler et que son moment viendra."

Victime de pépins à répétition depuis le début de saison, Sergio Aguero n'a participé qu'à cinq matchs de Premier League depuis le coup d'envoi de la saison.