🎥 Ligue des champions : Un magnifique but de Giroud permet à Chelsea de s'imposer à l'Atlético Madrid, le Bayern Munich explose la Lazio

Ce mardi soir, deux rencontres des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions avaient lieu.

Atlético Madrid-Chelsea 0-1

L'Atlético Madrid de Diego Simeone affrontait le Chelsea de Thomas Tuchel à la National Arena de Bucarest en Roumanie. En première période, Werner a eu deux occasions mais n'est pas parvenu à tromper Oblak. En seconde période, le locaux via Suarez (56e) et Joao Felix (58e) n'étaient pas loin d'ouvrir la marque. Finalement, les Blues ont trouvé le chemin des filets via Olivier Giroud. Le Français inscrira l'unique but de la partie d'un retourné acrobatique depuis le point de penalty (71e). Le goal sera accordé par la VAR. Avec cette victoire, sur la plus petite des marges, Chelsea prend une option, mais sera amputé de Mason Mount et Jorginho au match retour à cause d'accumulation de carton.

⚽️Pour les amateurs de ballon rond, Olivier Giroud a signé ce soir l’un des plus beaux buts de sa carrière avec Chelsea contre l’Atlético. #ATMCHE pic.twitter.com/bnhQKguneM — Maxime Trédan (@MaxTredan) February 23, 2021

Lazio-Bayern Munich 1-4

Pour cette rencontre, il n'y a pas eu match. Les Bavarois n'ont pas vraiment fait dans le détail. Robert Lewandowski ouvrira rapidement la marque (9e), 0-1. Les Romains réagiront via Patric (18e) et Luis Alberto (23e) mais ne parviendront pas à faire mouche. Sur un assist de Leon Goretzka, Jamal Musiala doublera la mise (24e), 0-2. Juste avant la pause, la défense de la Lazio offrira un cadeau à Leroy Sané qui ne se fera pas prier pour convertir l'offrande (42e), 0-3.

En début de seconde mi-temps, le champion d'Allemagne tuera la rencontre via un auto-but de Francesco Acerbi sur un centre de Sané (47e), 0-4. Deux minutes plus tard, Joaquin Correa réduira la marque et sauvera ainsi l'honneur en trompant Neuer (49e), 1-4. Avec cette large victoire, le Bayern prend une grosse option avant le match retour.