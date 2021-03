City chasse le record du Bayern

Les Bavarois ont écrasé toute concurrence l'an dernier, Manchester City espère faire aussi bien.

En venant difficilement à bout de West Ham, Manchester City a aligné son 20e succès consécutif, toutes compétitions confondues, samedi soir. Une incroyable série qui n'est pourtant pas inédite: le Real de Carlo Ancelotti avait atteint les 22 victoires en 2014-2015 et, l'an dernier, le Bayern a fait encore mieux en alignant 23 succès de rang, la meilleure série pour un club d'un championnat du top 5 européen.

Pour faire aussi bien que Lewandowski et compagnie, Kevin De Bruyne et ses équipiers doivent donc encore aligner trois victoires. Première étape dès ce mardi contre Wolverhampton et Leander Dendoncker.