Dans le rouge, la Juventus songerait à se séparer de Cristiano Ronaldo et de deux autres gros salaires

En raison de la pandémie de Covid-19, la Vieille Dame a annoncé des pertes de 113,7 M€ sur le premier semestre de l'exercice 2020/21. Une situation qui inquiète le club turinois, coté en Bourse.

Le média italien Sport Mediaset, la Juventus souhaiterait en priorité réduire la masse salariale la saison prochaine et songe sérieusement à se séparer de gros salaires. Trois noms sont avancés : Cristiano Ronaldo (36 ans, 31 M€ par an), Adrien Rabiot (25 ans, 7 M€ par an) et Aaron Ramsey (30 ans, 7 M€ par an).

Actuel meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations en 21 apparitions, le rendement sportif de CR7 n'est pas remis en question. Ce sont ses imposants émoluments qui posent problème à la direction piémontaise. L'option d'un départ n'est donc pas exclue cet été. À tel point que la Juve aurait déjà une petite idée de son remplaçant numérique : Mauro Icardi (28 ans, Paris SG). Sport Mediaset explique qu'un prêt avec obligation d'achat pourrait permettre aux champions d'Italie en titre d'absorber un tel investissement. Au sujet de Rabiot et Ramsey, la décision serait par contre sportive et économique. Les deux hommes, arrivés libres en juin 2019, n'ont pas totalement convaincu.