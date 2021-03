Premier League : les Reds s'enfoncent dans la crise contre Fulham

Liverpool et Jürgen Klopp (photo) ne trouvent plus la solution. Dans une mauvaise dynamique, les Reds ont encore perdu ce dimanche, contre Fulham.

Rien ne va plus à Liverpool. Battus par Chelsea jeudi soir (0-1), le champion d'Angleterre a encore chuté ce dimanche, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League. Malgré son statut de favori, la formation a la tunique rouge a sombré contre un club engagé dans la lutte pour le maintien.

Liverpool - Fulham : les Reds n'y arrivent plus

Pour Fulham, c'est sans doute l'affaire de l'année. À Anfield, le club londonien s'est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but de Mario Lemina. Score final : 0-1 pour Fulham. Cette victoire permet aux Cottagers de revenir à hauteur de Brighton au classement (18ème, 26 points). Au contraire, Liverpool vient de connaître sa cinquième défaite sur ses six derniers matchs de championnat. Alors qu'ils prétendaient à leur propre succession, les hommes de Jürgen Klopp s'éloignent des premières places. Les Reds sont désormais septièmes.

West Bromwich Albion - Newcastle : les Baggies restent dans le rouge

L'opération maintien se complique pour West Brom. Ce dimanche, les Baggies n'ont pas réussi à prendre de points à domicile contre Newcastle. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Avec ce résultat décevant, West Brom reste avant-dernier au classement, avec seulement 18 unités au compteur, soit huit de moins que Brighton, premier non-relégable. La sanction se rapproche.