Les bannis de la Mannschaft bientôt de retour ?

Joachim Löw est prêt à leur ouvrir la porte après plus de deux ans d'absence.

Mats Hummels, Jérôme Boateng et Thomas Müller avaient été écartés suite au fiasco allemand lors du Mondial 2018 en Russie. Toutefois, les trois joueurs pourraient effectuer leur retour au sein de la Nationalmannschaft. En effet, le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, est prêt à leur ouvrir la porte après plus de deux ans d'absence.

"Le Championnat d'Europe est une compétition à part et notre travail est d'amener les meilleurs joueurs et la meilleure équipe avec nous afin de garantir le plus grand succès possible. Je ne remets pas en cause le rajeunissement de l'équipe, mais ce processus de développement a été stoppé avec le contexte actuel. Lorsque vous ramenez de tels joueurs, vous devez leur donner une responsabilité claire et les prendre pour ce qu'ils apportent sur et en dehors du terrain", a indiqué le technicien allemand pour Sky Germany.