Fabien Barthez après l'humiliation de l'OM : "C'est un gâchis terrible"

Nouvelle humiliation pour l'Olympique de Marseille dimanche avec l'élimination face au Canet-en-Roussillon (1-2) à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France.

L’Olympique de Marseille traverse l’une des saisons les plus sombres de son histoire avec une élimination en phase de groupes de la Ligue des Champions, une mauvaise saison en championnat et une élimination en Coupe de France face au Canet-en-Roussillon, pensionnaire de N2 (1-2).

Fabien Barthez, l’ancien gardien du club phocéen (1992-1995 puis 2004-2006) est amer. "Evidemment que ça me touche. C’est un gâchis ce club. C’est un gâchis terrible", a déploré le champion du monde 1998 au micro d’Europe 1. "Mais c’est Marseille voilà (sourire). Moi je reste footballeur dans l’âme. Et en tant que footballeur, jouer à l’Olympique de Marseille, c’est juste magnifique. J’ai passé les plus grands moments de ma carrière dans ce club", a expliqué l'ancien portier.