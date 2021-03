Le pays de Galles compte deux nouveaux forfaits avant la rencontre face aux Diables Rouges

La trêve internationale ne sourit pas à Ben Davies. En effet, le défenseur de Tottenham s'est blessé lors de sa dernière rencontre avec le club anglais et a été contraint de déclarer forfait pour les matches avec le pays de Galles.

Il ne sera donc pas présent sur la pelouse face aux Diables Rouges mercredi soir.

Il en va de même pour Tom Lockyer qui ne jouera pas les trois matches.

Diweddariad Carfan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Ben Davies and Tom Lockyer have both withdrawn from the squad due to injury.



Brysiwch wella bois!#TogetherStronger pic.twitter.com/AbNQXgT1Wo