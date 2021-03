Les folles statistiques de Romelu Lukaku avant le Pays de Galles

Le coup d'envoi aura lieu dans quelques minutes à Den Dreef (20h45). La Belgique s'apprête à affronter les Pays de Galles dans le cadre de la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Présent dans le onze de départ, Romelu Lukaku va avoir l'occasion de gonfler ses statistiques.

D'après les statistiques publiées par Squawka, l'attaquant de l'Inter Milan a inscrit cinq buts sur ses quatre derniers matchs joués sur la scène internationale. Cette saison, il a marqué autant de buts qu'il a disputé de rencontre avec les Diables Rouges (7). Big Rom arrive donc en pleine bourre face aux Gallois.

