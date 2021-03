Romelu Lukaku décrit comme "l'attaquant le plus complet du monde"

L'attaquant des Diables Rouges et de l'Inter ne cesse d'impressionner cette saison.

Ses statistiques sont folles et il fait taire les critiques en faisant trembler les filets. Romelu Lukaku est inarrêtable cette saison avec l'Inter et avec l'équipe nationale. Il l'a encore montré hier en était décisif sur penalty face au pays de Galles.

Dans un portrait dressé ce mardi, le journal L'Equipe décrit "Big Rom" comme "peut-être l'attaquant le plus complet du monde" grâce à "son arsenal de capacités, entre sa vitesse, son jeu dos au but, sa vista, sa puissance et sa finesse technique".

"Lukaku est doté d’une explosivité rare pour un tel gabarit. Il est à la plénitude de son potentiel, avec une maîtrise bien plus grande de son corps et plus d'efficience dans ses gestes", ajoute le quotidien sportif.