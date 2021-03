📷 'Connexion anderlechtoise' chez les Diables Rouges

Big Rom' a profité d'une photo prise à l'entraînement pour mettre son club de cœur en avant.

Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Yari Verschaeren et Adnan Januzaj réunis sur la même photo, c'est une belle promotion pour l'école des jeunes du Sporting d'Anderlecht.

Ces six Diables Rouges ont en effet tous commencé leur parcours footballistique à Neerpede et ça n'a pas échappé à Romelu Lukaku, qui en a profité pour Tweeter la photo. Mais trois autres Diables de la sélection de Roberto Martinez sont aussi passés par l'école des jeunes du Sporting: Youri Tielemans, Dennis Praet et Leander Dendoncker.