Luka Modric entre dans l'histoire du football croate

Un pas dans l'histoire pour Luka Modric.

Battue par la Slovénie, la Croatie a corrigé le tir en éliminatoires de la Coupe du monde, samedi soir, en dominant Chypre par le plus petit écart (1-0 grâce à un but de Pasalic) et Luka Modric en a profité pour marquer l'histoire du footbzll dans son pays.

L'ancien Ballon d'Or, titulaire, disputait son 135e match avec la Croatie en équipe nationale: il efface le recaord de Darijo Srna et devient le joueur croate le plus capé de l'histoire.