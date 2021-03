Thibaut Courtois dans la meilleure forme de sa carrière ? Le portier du Real Madrid répond

Thibaut Courtois est-il actuellement dans la meilleure forme de sa carrière avec le Real Madrid ?

Quand la question lui est posée en conférence de presse, le portier des Diables Rouges rigole : "C'est à vous de me le dire. Je suis dans une belle période et c'est vrai que ce sont les bonnes années de la carrière d'un gardien, entre 28 et 33-34 ans. Je me sens également très bien où je suis, ça aide. Je travaille dur pour rester à ce niveau", estime Courtois, qui a dû faire face à certaines critiques à son arrivée à Madrid et prend désormais une belle revanche.

"Non, ce n'est pas une revanche. Je connais mes qualités, j'ai juste eu plus de mal à les exprimer à un moment. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai travaillé pour évoluer à mon meilleur niveau et je suis juste heureux d'y arriver désormais", nuance-t-il. "Si j'ai progressé au Real ? Au niveau du jeu au pied, certainement, car Zidane veut un jeu depuis l'arrière. J'ai également gagné en maturité avec l'expérience, acquis une meilleure lecture du jeu, ce qui est important pour un gardien de but".