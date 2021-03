Quand Marvin Ogunjimi et Diego Maradona débarquaient au Belarus

Le championnat du Belarus est un univers bien peu connu, mis en lumière en 2020 par son statut de dernier résistant au Covid-19, mais également capable de moments surprenants par le passé. Le Dinamo Brest, en attirant Diego Maradona en 2018, avait crevé l'écran ...

En 2018, Marvin Ogunjimi vient de passer la trentaine et le moins qu'on puisse dire est que sa carrière ne s'est pas passée comme prévu. Depuis 2014 et son départ de Belgique, l'ancien Diable Rouge a multiplié les escales exotiques, de la Norvège au Kazakhstan en passant par la Thaïlande, l'Albanie et la Corée du Sud. Alors qu'on le pense revenu près de sa famille, il quitte le MVV Maastricht après une saison et rejoint ... le championnat de Belarus et le Dinamo Brest, qui n'en est même pas vraiment un club phare.

Une expérience qui tourne très court, comme les précédentes (même pas dix matchs en Thaïlande, au Kazakhstan et en Albanie, par exemple) : Ogunjimi ne portera le maillot du Dinamo qu'à 4 reprises, et n'aura même pas l'occasion de croiser en Biélorussie un certain ... Diego Maradona. Un mois après la signature du champion de Belgique 2011, le Dinamo Brest frappait en effet un grand coup en annonçant l'arrivée prochaine du Pibe de Oro en tant que président d'honneur et entraîneur. Un gros coup marketing, mais surtout du cinéma puisqu'après quelques visites en Biélorussie, Maradona part au Mexique, entraîner les Dorados de Sinaloa, et ce sans même prévenir le Dinamo.

Marvin Ogunjimi, lui, a quitté Brest en juillet 2018, quinze jours avant la joyeuse entrée de Maradona en Belarus. Et si l'arrivée grand-guignolesque de feu l'Argentin n'aura pas été fructueuse, le Dinamo Brest a confirmé par après sa montée en puissance, devenant en 2019 le premier club à ravir le titre de champion au BATE Borisov depuis 2006 ...