Plusieurs joueurs des Rangers lourdement sanctionnés après avoir rompu le protocole Covid

Cinq joueurs des Glasgow Rangers ont reçu une lourde suspension après avoir rompu le protocole Covid.

Le club de Glasgow a fait appel de la décision de la fédération écossaise : cinq joueurs des Glasgow Rangers ont ainsi pris six matchs de suspension après avoir rompu le protocole Covid et organisé une fête à domicile. Nathan Patterson, Bongani Zungu, Calvin Bassey, Brian Kinnear et Dapo Mebude sont les joueurs concernés.

Quatre matchs de suspension étaient fermes et deux avec sursis. Les Rangers ont décidé de faire appel de cette décision jugée trop sévère.