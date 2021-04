Censé être en quarantaine, un ancien joueur de l'AC Milan s'est rendu au supermarché où il a percuté un cycliste

Alors qu'il avait été testé positif au Covid-19, l'attaquant âgé de 33 ans a totalement ignoré les règles liées à sa quarantaine.

Placé en quarantaine par Palmeiras, Luiz Adriano a tout de même décidé braver les mesures saintaires et de faire le mur. L’ancien joueur du Shakhtar Donetsk et de l’AC Milan a décidé d'accompagner sa mère au supermarché à São Paulo. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui incognito, l'attaquant a percuté un cycliste en quittant le parking. Heureusement pour le joueur de Palmeiras, la victime n’aurait que quelques blessures au visage.

Luiz Adriano a tenu à s’excuser sur Instagram. "J’étais toujours avec le masque et à l’extérieur, mais je ne pouvais pas m’empêcher de porter assistance à la personne qui avait subi l’accident. Tout le monde va bien. Oui, je n’aurais pas dû quitter la maison, je me suis trompé, je l’avoue ! Nous vivons des temps difficiles, nous devons tous être prudents et respecter les protocoles de sécurité. Nous pouvons toujours reconnaître et apprendre de nos erreurs", a écrit le Brésilien sur le réseau social.