Fin du suspense: Eden Hazard absent de la sélection du Real pour le Clasico

Le coach du Real avait entretenu le suspense en conférence, il a visiblement décidé de ne prendre aucun risque avec son numéro 7.

De retour à l'entraînement du Real Madrid depuis une dizaine de jours, Eden Hazard a envoyé des signaux positifs ces derniers jours sur son état de santé. Ce vendredi, le Diable Rouge s'est entraîné normalement et l'hypothèse d'un retour pour l'important Clasico de samedi soir avait pris forme dans les médias spécialisés espagnols.

Zinedine Zidane, de son côté, s'était montré, assez vague sur la question, en conférence de presse ce vendredi. "Cela dépend d'abord des sensations du joueur. Vous verrez demain s'il joue ou non", a-t-il répondu, sourire aux lèvres.

Mais le suspense n'aura pas été entretenu beaucoup plus longtemps. Le Real Madrid a, en effet, communiqué les noms des 19 joueurs sélectionnés pour le choc de samedi soir et celui d'Eden Hazard n'y figure pas. Il faudra donc attendre, au moins, mercredi et le retour de Ligue des Champions à Liverpool pour espérer voir le Brainois fouler une pelouse en match officiel.