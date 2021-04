🎥 Cinq rencontres qui ont compté dans la carrière de Big Rom'

Buteur et passeur décisif dans un match qui rapproche l'Inter du titre de champion d'Italie, Romelu Lukaku a célébré avec style le 500e match de sa carrière en club.

D'Anderlecht à l'Inter, en passant évidemment par l'Angleterre, retour sur cinq rencontres marquées d'une pierre blanche dans le déroulé de la carrière du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

Récital anversois (Beerschot-Anderlecht, 0-5)

C'est avec le Sporting d'Anderlecht que Romelu Lukaku a commencé à empiler les buts et c'est, peut-être, au Beerschot que Big Rom' a disputé son match le plus abouti pour les Mauves. Double passeur, double buteur: Big Rom' avait porté le Sportingsur la pelouse du Kiel. Quelques mois plus tard, et avec un bilan de 15 buts et 6 assists pour la première saison de sa carrière, il était sacré champion de Belgique.

Un triplé d'adieu (Man U - WBA, 5-5)

Trois années ont passé quand Romelu Lukaku s'apprête à faire ses adieux à West Bromwich Albion. Mais l'événement du jour, quand le Diable monte sur la pelouse de Hawthorms, ce sont les adieux de Sir Alex Ferguson, qui vit son tout dernier match sur le banc mancunien. Des adieux que Big Rom' va marquer de son empreinte: il inscrit un triplé et se dresse comme l'homme d'un de match complètement fou (5-5).

Quadruplé! (Everton-Bournemouth, 6-3)

Après avoir explosé sous le maillot de WBA, c'est avec Everton que Romelu Lukaku a confirmé et grandi en Angleterre. Et c'est aussi avec les Toffees qu'il a inscrit ce qui reste, à ce jour, l'unique quadruplé de sa carrière, à l'occasion d'une rencontre riche en buts et remportée par Everton contre Bournemouth. Quelques mois plus tard, le Diable Rouge (25 buts) échouait à la deuxième place du classement des buteurs de Premier League (derrière les 29 buts d'Harry Kane) et filait à Manchester United.

Bourreau du PSG (PSG-Man U, 1-3)

Manchester United où il est resté trois ans et où il n'a sans doute pas connu l'aventure dont il avait rêvé. Mais ses 42 buts lui ont tout de même permis de marquer les esprits à plusieurs reprises et s'il y a une prestation de Romelu Lukaku que les fans des Red Devils n'ont pas oubliée, c'est sans aucun doute celle qu'il a livrée sur la pelouse du PSG, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Du haut de son doublé, l'attaquant belge avait montré la voie de la remontada à Manchester United.

Roi de Milan! (Inter-AC Milan, 3-1)

Difficile de s'arrêter à une seule prestation milanaise, tant il brille de mille feux depuis qu'il a rejoint l'Inter d'Antonio Conte, mais le derby milanais du mois dernier restera assurément comme l'un des tournants de la saison en Serie A. C'est grâce à ce derby que l'Inter a fait le break en tête du championnat et Romelu Lukaku, devenu un véritable spécialiste des duels milano-milanais, avait été l'homme des Nerazzurri avec un but et un assist.