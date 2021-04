Un Lillois pour jouer aux côtés de Tielemans la saison prochaine?

La bonne saison de Lille met bien évidemment ses meilleurs joueurs en vitrine.

Un an après l'arrivée de Wesley Fofana, Leicester pourrait s'offrir un autre grand talent du championnat de France. En effet, l'actuel 3e de Premier League compte passer à l'action pour le milieu de Lille, Boubakary Soumaré (22 ans, 37 matchs toutes compétitions cette saison), l'été prochain.

Les Foxes ne sont pas les seuls intéressés en Angleterre, où le profil du Dogue et ses performances chez le leader de la L1 plaisent aussi à Manchester United et Tottenham. Mais, d'après le Daily Star, Leicester est en pole dans ce dossier. Le club entraîné par Brendan Rodgers est de plus en plus confiant pour conclure un transfert estimé à environ 35 millions d'euros.

Il y a effectivement de grandes chances pour que Soumaré quitte le LOSC dans quelques mois. Le natif de Noisy-le-Sec ne possédera plus qu'un an de contrat en juin, ce qui oblige la direction lilloise à ouvrir la porte à un transfert de son jeune joueur afin de ne pas le voir partir gratuitement l'été d'après.