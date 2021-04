Neymar a un plan pour son après-carrière

Le Brésilien compte encore jouer quelques années avant d'embrasser une autre carrière.

Il ne s'agit d'un secret pour personne, Neymar (29 ans, 13 matchs et 6 buts en L1 cette saison) adore le poker. Ambassadeur d'un site de jeux d'argent en ligne, l'attaquant du Paris Saint-Germain souhaiterait d'ailleurs se consacrer à son amour des cartes après sa carrière de footballeur, comme il l'a confié lors d'une interview accordée à CNEWS.

"C’est vrai, c’est vrai. C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour participer à des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer mais que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Je suis sûr que dans quelques années, quand ma carrière sera terminée, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante", a confié le milieu offensif parisien.

Avec une telle capacité à feinter ses adversaires sur le terrain, Neymar doit sans doute être un bon bluffeur sur le tapis de jeu.