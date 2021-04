🎥 Premier League : Newcastle s'éloigne de la relégation après un match complètement fou contre West Ham

Engagé dans la lutte pour le maintien, Newcastle se devait de gagner afin de prendre l'air et distancer Fulham, dix-huitième. C'est chose faite avec cette victoire 3-2 face à West Ham.

Newcastle ouvrira le score quelques minutes après l'exclusion de Dawson (32e) via un auto-goal d'Issa Diop (35e), 1-0. Joelinton doublera ensuite la mise juste avant la pause (41e), 2-0.

En seconde période, Issa Diop réduira le score (74e), 2-1. Alors que Jesse Lingard pznsait arracher le partage après son égalisation sur penalty (80e), Willock permettra aux Magpies de s'imposer (83e), 3-2.

Et cela continue, @LukaszFabianski n'arrive pas à capter le ballon et laisse Joelinton marquer son 3e but de la saison en Premier League 😱#NEWWHU pic.twitter.com/mTbSMXba6G