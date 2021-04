Chelsea envisagerait déjà de quitter la Super League !

C'est déjà le premier camouflet de taille pour le projet de Super League officialisé ce lundi : Chelsea, l'un des 6 clubs anglais fondateurs (sur 12) aurait, d'après la BBC, entamé les démarches pour se retirer de l'organisation de la compétition suite aux protestations virulentes de leurs supporters. De nombreux aficionados des Blues se sont en effet réunis aux abords de Stamford Bridge et réagissent déjà avec enthousiasme à la nouvelle.

First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB