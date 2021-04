Les Francs-Borains conservent leur pépite franco-américaine

L'attaquant Maki Tall (25 ans), international U19 avec la France et U23 avec les USA, prolonge son séjour aux Francs-Borains. Buteur à 5 reprises depuis son arrivée, il devrait donc pouvoir amener son impact offensif en Nationale 1 la saison prochaine, lui qui était arrivé en juillet dernier d'Ajaccio.

🚨 One more year ! ✌️



🟢 Auteur de 5 buts, @MakiTall avait laissé entrevoir de bonnes choses lors de la préparation 2020. L'attaquant franco-américain, passé par Lille, la L2 et les sélections internationales chez les jeunes, aura l'occasion de les reproduire la saison prochaine pic.twitter.com/c1VKGBbG6C